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Транспорт

Новости Московского транспорта

Новости Московского транспорта

Первые машины "Москвич" отправили из столицы в Крым

Первые автомобили "Москвич" отправили из столицы в Крым

Электрические речные суда запустят летом в столице

Новости часа: российские производители лекарств получат поддержку от государства

Технический пуск трех станций Люблинско-Дмитровской линии метро планируют провести осенью

"Утро": протяженность утренних заторов в столице составила 55 километров

"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 4 балла

"Утро": в ЦОДД оценили ситуацию на дорогах Москвы в 4 балла

"Утро": движение затруднено на Люблинской улице

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

На МЦД-2 вместе с ЦППК выпустили в первый рейс городской электропоезд последней модели – "Иволга 3.0". В новом поезде появились зарядки для электросамокатов и стало больше USB-разъемов. "Иволги 3.0" курсируют от Нахабина до Подольска.

7 апреля Московскому трамваю исполнилось 124 года – именно в этот день началось регулярное движение электрического трамвая в городе. По словам заммэра Москвы Максима Ликсутова, за 124 года в работе столичного трамвая многое изменилось, и несмотря на почтенный возраст, он остается самым эффективным наземным транспортом города и самым любимым у москвичей.

"Сегодня пассажиров перевозят только современные отечественные трамваи – экологичные, плавные, тихие, вместительные и безопасные", – отметил Максим Ликсутов.

В марте в метро Москвы поступили 32 инновационных поезда "Москва-2020". В новых поездах переход между вагонами шириной 1,6 метра, большая вместимость, а также шире двери чем у поездов "Москва" и "Русич".

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