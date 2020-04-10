Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

На МЦД-2 вместе с ЦППК выпустили в первый рейс городской электропоезд последней модели – "Иволга 3.0". В новом поезде появились зарядки для электросамокатов и стало больше USB-разъемов. "Иволги 3.0" курсируют от Нахабина до Подольска.

7 апреля Московскому трамваю исполнилось 124 года – именно в этот день началось регулярное движение электрического трамвая в городе. По словам заммэра Москвы Максима Ликсутова, за 124 года в работе столичного трамвая многое изменилось, и несмотря на почтенный возраст, он остается самым эффективным наземным транспортом города и самым любимым у москвичей.

"Сегодня пассажиров перевозят только современные отечественные трамваи – экологичные, плавные, тихие, вместительные и безопасные", – отметил Максим Ликсутов.

В марте в метро Москвы поступили 32 инновационных поезда "Москва-2020". В новых поездах переход между вагонами шириной 1,6 метра, большая вместимость, а также шире двери чем у поездов "Москва" и "Русич".