Самолет, летевший в Ереван, вернулся в Москву

Самолет Sukhoi Superjet, летевший из Москвы в Ереван, вернулся в аэропорт Жуковский после срабатывания датчика отказа тормозной системы. Самолет приземлился в аэропорту примерно в 11:17.

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