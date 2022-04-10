На Северо-Восточной хорде затопило проезжую часть. Из-за этого на востоке Москвы образовался серьезный затор.

Движение затруднено на участке возле Лосиного острова. Машинам приходится ехать в воде по бампер и сбрасывать скорость. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.