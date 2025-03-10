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10 марта, 06:30

Транспорт

Прокат электросамокатов в Москве может начаться раньше

Прокат электросамокатов в Москве может начаться раньше

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В телеграм-канале "Москва 24" в рубрике "Что почитать перед сном" можно найти самые актуальные новости столицы за прошедший день. Например, обсуждается возможность раннего старта проката электросамокатов в Москве.

Также в числе тем – природный сбой, который может привести к тому, что животные и насекомые проснутся раньше обычного. Кроме того, публикуются последние спортивные новости.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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