Прокат электросамокатов в Москве может начаться раньше

В телеграм-канале "Москва 24" в рубрике "Что почитать перед сном" можно найти самые актуальные новости столицы за прошедший день. Например, обсуждается возможность раннего старта проката электросамокатов в Москве.

Также в числе тем – природный сбой, который может привести к тому, что животные и насекомые проснутся раньше обычного. Кроме того, публикуются последние спортивные новости.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.