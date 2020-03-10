Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Пассажиропоток Большой кольцевой линии с момента полного открытия вырос почти в 1,5 раза. С запуском БКЛ Кольцевая линия разгрузилась на 23%, а радиальные – на 12%. БКЛ дала москвичам десятки новых маршрутов и позволяет экономить до 45 минут в день.

"Начнем размещать в метро круглые желтые таблички. Они будут уведомлять о планах проведения ремонтных и профилактических работ на эскалаторе. Безопасность пассажиров столичного метрополитена находится на особом контроле мэра Москвы Сергея Собянина. В 2024 году специалисты отремонтировали более 130 эскалаторов. Просим пассажиров с пониманием отнестись к ремонтным работам", – рассказал заммэра Максим Ликсутов.

За первый год пассажиры наземного транспорта воспользовались QR-кодами в салонах более 24 тысяч раз. Перейдя по QR-коду, можно оставить отзыв о работе транспорта, предложить улучшения, сообщить о потерянных вещах.