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17:30

Транспорт

Кольцевая линия метро стала свободнее на 25% после открытия БКЛ в Москве

Кольцевая линия метро стала свободнее на 25% после открытия БКЛ в Москве

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В Москве подвели итоги 10 дней работы БКЛ. Стало известно, что Кольцевая линия разгрузилась на 25%. Кроме того, пассажиры уже отметили количество сэкономленных в пути минут.

Председатель Общероссийской общественной организации содействия защите прав пассажиров Илья Зотов сравнил метрополитены Москвы и Стамбула. Он пришел к выводу, что комплексные строительные решения в российской столице повлияли на всю городскую систему транспорта.

Как БКЛ влияет на скорость и комфорт передвижения в городе? И сколько времени можно сэкономить с помощью новых пересадок? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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