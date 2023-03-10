Кольцевая линия метро стала свободнее на 25% после открытия БКЛ в Москве

В Москве подвели итоги 10 дней работы БКЛ. Стало известно, что Кольцевая линия разгрузилась на 25%. Кроме того, пассажиры уже отметили количество сэкономленных в пути минут.

Председатель Общероссийской общественной организации содействия защите прав пассажиров Илья Зотов сравнил метрополитены Москвы и Стамбула. Он пришел к выводу, что комплексные строительные решения в российской столице повлияли на всю городскую систему транспорта.

Как БКЛ влияет на скорость и комфорт передвижения в городе? И сколько времени можно сэкономить с помощью новых пересадок? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.