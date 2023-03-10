Эксперты подвели итоги первых десяти дней работы БКЛ в Москве

В Москве подвели итоги первых 10 дней работы Большой кольцевой линии (БКЛ). Стало известно, что Кольцевая линия разгрузилась на 25%. Кроме того, пассажиры уже отметили количество сэкономленных в пути минут.

Директор НИИ "МосТрансПроект" Владимир Титов отметил, что благодаря БКЛ автомагистрали разгрузятся до 15%, а ТТК – до 10%. Председатель Общероссийской общественной организации содействия защите прав пассажиров Илья Зотов сравнил метрополитены Москвы и Стамбула и пришел к выводу, что комплексные строительные решения в российской столице повлияли на всю городскую систему транспорта.

Как БКЛ влияет на скорость и комфорт передвижения в городе, сколько времени можно сэкономить с помощью новых пересадок? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.