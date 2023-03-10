Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12:30

Транспорт

Эксперты подвели итоги первых десяти дней работы БКЛ в Москве

Эксперты подвели итоги первых десяти дней работы БКЛ в Москве

Собянин рассказал о завершении строительства БКЛ столичного метро

Новости часа: кабмин выделит 500 млн рублей на снижение стоимости внутренних турпродуктов

Реставрация барельефов началась на станции метро "Новокузнецкая"

"Парковки России" стали принимать платежи без комиссии

Специалисты подвели итоги первых 10 дней работы БКЛ столичного метро

"Утро": протяженность утренних заторов в столице составила 73 километра

"Утро": в ЦОДД оценили ситуацию на дорогах Москвы в 4 балла

"Утро": движение затруднено на Волгоградском проспекте

"Мой район. Обратная связь": реставрация барельефов на станции метро "Новокузнецкая"

В Москве подвели итоги первых 10 дней работы Большой кольцевой линии (БКЛ). Стало известно, что Кольцевая линия разгрузилась на 25%. Кроме того, пассажиры уже отметили количество сэкономленных в пути минут.

Директор НИИ "МосТрансПроект" Владимир Титов отметил, что благодаря БКЛ автомагистрали разгрузятся до 15%, а ТТК – до 10%. Председатель Общероссийской общественной организации содействия защите прав пассажиров Илья Зотов сравнил метрополитены Москвы и Стамбула и пришел к выводу, что комплексные строительные решения в российской столице повлияли на всю городскую систему транспорта.

Как БКЛ влияет на скорость и комфорт передвижения в городе, сколько времени можно сэкономить с помощью новых пересадок? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортметровидеоИван ЕвдокимовКристина Морозова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика