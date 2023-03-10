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Реставрация барельефов началась на станции метро "Новокузнецкая"

Реставрация барельефов началась на станции метро "Новокузнецкая"

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Специалисты приступили к реставрации гипсовых барельефов на станции метро "Новокузнецкая" Замоскворецкой линии. На данный момент они расчищают от краски поверхность фигурного фриза, посвященного Великой Отечественной войне.

Изначально методика реставрации была опробована на небольшом участке экспозиции. Теперь же специалисты приступили к основным работам, которые проходят в ночное время.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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