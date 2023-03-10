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Транспорт

Специалисты подвели итоги первых 10 дней работы БКЛ столичного метро

Специалисты подвели итоги первых 10 дней работы БКЛ столичного метро

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В Общественной палате столицы обсудили историческое значение запуска БКЛ

В Москве подвели итоги первых 10 дней работы БКЛ. Директор НИИ "МосТрансПроект" Владимир Титов отметил, что благодаря БКЛ автомагистрали разгрузятся до 15%, а ТТК – до 10%.

Стало известно, что Кольцевая линия разгрузилась на 25%. Кроме того, пассажиры уже отметили количество сэкономленных минут.

Как еще БКЛ влияет на скорость и комфорт передвижения в городе, сколько времени можно сэкономить с помощью новых пересадок? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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