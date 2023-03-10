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В Общественной палате столицы обсудили историческое значение запуска БКЛ

В Общественной палате столицы обсудили историческое значение запуска БКЛ

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БКЛ имеет не только историческое значение, новая линия позволяет перераспределять пассажиропотоки и открывает новые возможности для бизнеса. К таким выводам пришли участники заседания круглого стола, который прошел 9 марта в Общественной палате Москвы.

Мероприятие было посвящено эффекту запуска Большой кольцевой линии метро и ее роли в формировании транспортной инфраструктуры столицы. По подсчетам специалистов, москвичи будут экономить в пути 20–45 минут.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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