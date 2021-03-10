"Аэрофлот" получил допуски на регулярные рейсы в Доминикану, Катар и Тунис

Авиакомпания "Аэрофлот" получила допуски на регулярные рейсы из Москвы в Пунта-Кану (Доминиканская Республика), Доху (Катар) и Монастир (Тунис).

Это следует из приказа Росавиации. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.