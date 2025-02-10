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10 февраля, 21:15

Транспорт

Новые автобусы появились в парке "Социального такси"

Новые автобусы появились в парке "Социального такси"

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Новые автобусы российского производства появились в парке "Социального такси". Транспорт оснащен всем необходимым для поездок маломобильных пассажиров. В парке, помимо автобусов малого и большого классов, есть также легковые машины.

"Социальное такси" помогает маломобильным москвичам удобно передвигаться по столице. На нем можно добраться к врачу, на работу или учебу, в аэропорт или даже в санаторий.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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