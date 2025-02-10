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10 февраля, 16:15

Транспорт

В новом сезоне для аренды электросамокатов в Москве потребуется верификация через mos.ru

В новом сезоне для аренды электросамокатов в Москве потребуется верификация через mos.ru

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В новом сезоне пользователи прокатных электросамокатов в Москве должны будут пройти верификацию через портал mos.ru. Это поможет идентифицировать нарушителей и исключить из сервиса несовершеннолетних.

Чтобы арендовать самокат, потребуется полная учетная запись на портале – для этого нужно указать паспортные данные, СНИЛС и подтвердить личность. Процедура доступна онлайн и в центрах "Мои документы".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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