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Новости

10 февраля, 09:30

Транспорт

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 10 февраля

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 10 февраля

Городские камеры показали, что происходит на дорогах в Москве

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Наиболее плотное движение в Москве в настоящий момент фиксируется на Волоколамском, Ярославском и Дмитровском шоссе в сторону центра, а также на внутренней стороне ТТК от Автозаводской улицы до Гагаринского тоннеля, сообщила главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Ксения Долгова.

Общая интенсивность трафика составляет 4 балла.

Днем локальные затруднения ожидаются на Дмитровском шоссе в сторону центра, на ТТК в районе Савеловской эстакады, на МКАД в районе Ленинградского шоссе, а также в центральной части города в пределах Садового кольца.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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