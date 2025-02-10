Минтранс начал подготовку к запуску аэротакси в России

В России начали прорабатывать законодательную базу для внедрения аэротакси. В Минтрансе заявили, что рано или поздно этот вид транспорта станет частью городской инфраструктуры и важно заранее решить вопросы регулирования.

В частности, нужно решить вопросы сертификации, безопасности полетов над городом и стоимости услуги. По мнению экспертов, в ближайшие десять лет такой транспорт может появиться в Москве.

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