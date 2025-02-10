Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 февраля, 08:15

Транспорт

Минтранс начал подготовку к запуску аэротакси в России

Минтранс начал подготовку к запуску аэротакси в России

В Госдуме предложили ввести компенсацию за возврат авиабилетов

Пассажиры "Уральских авиалиний" пожаловались на ошибку в уведомлении о вылете самолета

Аналитики рассказали о перспективах беспилотного транспорта в Москве

Новости регионов: в Якутии температура опустилась до минус 50 градусов

Дептранс сообщил, что электробусы вышли на маршрут м90 в Москве

Уголовное дело возбудили после нападения на контролера автобуса в Зеленограде

Авиарейсы из аэропорта Пулково задержаны на фоне высоко атмосферного давления

Новые электрички модели "ЭП2Д" выйдут на Ярославское направление МЖД в мае

Атмосферное давление в Петербурге достигло 791,5 мм в ночь на 8 февраля

В России начали прорабатывать законодательную базу для внедрения аэротакси. В Минтрансе заявили, что рано или поздно этот вид транспорта станет частью городской инфраструктуры и важно заранее решить вопросы регулирования.

В частности, нужно решить вопросы сертификации, безопасности полетов над городом и стоимости услуги. По мнению экспертов, в ближайшие десять лет такой транспорт может появиться в Москве.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспорттехнологиивидеоЕгор БедуляАртем Смахтин
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика