Новости Московского транспорта

Уже 82% трамвайных путей обособленно от автомобильных дорог, что снизило число аварий и сбоев более чем вдвое. За счет физического обособления путей за последние три года время задержек сократилось более чем в два раза. Благодаря модернизации системы популярность трамваев растет и за 2024 год пассажиры воспользовались ими свыше 190 миллионов раз.

"Безопасные поездки по городу – приоритетная задача, которую поставил перед нами мэр Москвы Сергей Собянин. В городском транспорте столицы работает система видеоаналитики "Сфера". Она помогает правоохранительным органам не только задерживать преступников, но также искать пропавших граждан. За время ее работы удалось найти более 1,8 тысячи потерявшихся людей, в том числе – 379 детей", – сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Уникальную выставку костюмов главных героев фильма "Пророк. История Александра Пушкина" открыли на станции метро "Воробьевы горы". 10 колб с мужскими и женскими костюмами, вдохновленными модой, можно увидеть до 25 февраля.