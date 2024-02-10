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10 февраля, 09:30

Транспорт

В Москве появились светофоры с новой функцией для пешеходов

В Москве появились светофоры с новой функцией для пешеходов

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В Москве тестируют светофор с новой функцией для пешеходов. Он поделен на две секции: на одной изображен зеленый пешеход, а на второй – белый силуэт автомобиля с восклицательным знаком. Так светофор предупреждает, что из-за поворота может ехать машина.

Раньше зеленый свет одновременно горел и для пешехода, и для водителя. Теперь при совмещенном движении предупреждены все участники дорожного движения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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