В Москве появились светофоры с новой функцией для пешеходов

В Москве тестируют светофор с новой функцией для пешеходов. Он поделен на две секции: на одной изображен зеленый пешеход, а на второй – белый силуэт автомобиля с восклицательным знаком. Так светофор предупреждает, что из-за поворота может ехать машина.

Раньше зеленый свет одновременно горел и для пешехода, и для водителя. Теперь при совмещенном движении предупреждены все участники дорожного движения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.