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Москвичи стали чаще пользоваться станциями для зарядки электромобилей

Москвичи стали чаще пользоваться станциями для зарядки электромобилей

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Москвичи стали чаще пользоваться станциями для зарядки электромобилей. В прошлом году жители столицы подключались к данной городской инфраструктуре 82 тысячи раз – это в 15 раз больше, чем за весь 2021 год. Чаще всего машины заряжают на Тестовской улице, в Большом дровяном переулке и на бульваре Яна Райниса.

С 2020 года в городе устанавливают зарядные станции нового формата. Их можно найти через приложение "Московский транспорт". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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