Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 января, 06:15

Транспорт

Выдача багажа пассажирам прилетевших рейсов в Шереметьево нормализовалась

Выдача багажа пассажирам прилетевших рейсов в Шереметьево нормализовалась

В России выросли штрафы за перевозку детей без автокресел

Сотый электропоезд "Иволга 4.0" преодолел 60 тыс км за 4 месяца

Движение поездов на участке Калининской линии метро в Москве приостановили на 3 дня

Движение восстановили на трассе М-8 после образовавшегося затора

Выдача багажа пассажирам начала стабилизироваться в Шереметьево

Самолет застрял в снегу в аэропорту Домодедово

Сотни автомобилей застряли на Ярославском шоссе из-за снегопада

Пассажиры вытолкали автобус из сугроба на бульваре Рокоссовского

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 9 января

Выдача багажа пассажирам прилетевших рейсов в Шереметьево постепенно нормализуется. Люди жаловались в соцсетях, что не могут получить свои вещи по несколько часов.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, ситуация была связана с замедлением работы техники в условиях интенсивного снегопада. Службы аэропорта и авиакомпаний обеспечили пассажиров питьевой водой и снеками во время ожидания своих чемоданов. По информации пресс-службы, сейчас все неполадки устранены.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортпогодагородвидеоДмитрий Козачинский

Как уберечь зрение при работе за компьютером?

Важно соблюдать ограничения по времени работы с гаджетами

Расстояние от глаз до монитора должно составлять 50–70 сантиметров

Читать
закрыть

Почему важно уметь говорить "спасибо"?

Благодарность настраивает человека на более конструктивную волну мышления и действий

Привычка говорить "спасибо" оказывает мощное позитивное влияние на здоровье

Читать
закрыть

Почему не стоит бесконтрольно использовать сахарозаменители?

При большой дозировке они способны нарушить работу ЖКТ и вызвать диарею

Также возможны мигрени, аллергия и индивидуальная непереносимость

Читать
закрыть

Как сохранить здоровье волос зимой?

В мороз важно покрывать волосы головным убором

Стоит пользоваться масками для волос и включать в помещении увлажнитель воздуха

Читать
закрыть

Почему соевое мясо нельзя употреблять без ограничений?

В соевых бобах много растительных аналогов гормонов

Они влияют на работу щитовидной железы и на репродуктивную функцию

Читать
закрыть

Какие напитки согреют зимой?

Один из самых популярных напитков – безалкогольный глинтвейн

Другой вариант – какао с яйцом

Читать
закрыть

Как православные верующие отмечают Рождество Христово?

С 28 ноября начинается строгий 40-дневный пост

Завершается пост 6 января, в этот день верующие встречают сочельник

Читать
закрыть

Как сейчас живет Адриано Челентано?

В свои 88 итальянский певец и актер Адриано Челентано редко появляется на публике

Музыкант живет с семьей в особняке, расположенном неподалеку от озера Комо

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика