Выдача багажа пассажирам прилетевших рейсов в Шереметьево нормализовалась

Выдача багажа пассажирам прилетевших рейсов в Шереметьево постепенно нормализуется. Люди жаловались в соцсетях, что не могут получить свои вещи по несколько часов.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, ситуация была связана с замедлением работы техники в условиях интенсивного снегопада. Службы аэропорта и авиакомпаний обеспечили пассажиров питьевой водой и снеками во время ожидания своих чемоданов. По информации пресс-службы, сейчас все неполадки устранены.

