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10 января, 09:30

Транспорт

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 10 января

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 10 января

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Наиболее плотное движение в Москве сейчас фиксируется на Волоколамском, Ленинградском и Ярославском шоссе в сторону центра, сообщает главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Ксения Долгова.

Общая интенсивность трафика составляет 3 балла.

Днем локальные затруднения ожидаются на МКАД в районе Ленинградского шоссе, на ТТК возле Гагаринского тоннеля, а также в пределах Садового кольца. В вечерний разъезд движение осложнится на радиальных трассах по направлению в область, на МКАД в районе Варшавского шоссе возможны затруднения из-за строительных работ, а также из-за аварий на выезде из города.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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