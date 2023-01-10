Первый пролет левой стороны автомобильной части восстановили на Крымском мосту

Специалисты завершили очередной этап восстановительных работ на Крымском мосту. Они восстановили первый пролет левой стороны автомобильной части. Операция заняла 10 часов. Всего на левой стороне нужно заменить четыре пролета, масса каждого – 300 тонн.

В феврале должны установить все четыре новых пролета. После этого уложат асфальтобетон, отремонтируют инженерные системы, заменят барьерное ограждение и освещение. Полностью восстановить автодорожную часть Крымского моста планируют в марте. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.