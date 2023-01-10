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10 января, 19:15

Транспорт

Первый пролет левой стороны автомобильной части восстановили на Крымском мосту

Первый пролет левой стороны автомобильной части восстановили на Крымском мосту

Новости часа: первый пролет левой автомобильной части Крымского моста установлен

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Специалисты завершили очередной этап восстановительных работ на Крымском мосту. Они восстановили первый пролет левой стороны автомобильной части. Операция заняла 10 часов. Всего на левой стороне нужно заменить четыре пролета, масса каждого – 300 тонн.

В феврале должны установить все четыре новых пролета. После этого уложат асфальтобетон, отремонтируют инженерные системы, заменят барьерное ограждение и освещение. Полностью восстановить автодорожную часть Крымского моста планируют в марте. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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