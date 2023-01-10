Новости часа: первый пролет левой автомобильной части Крымского моста установлен

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Установка первого пролета левой автомобильной части Крымского моста завершена. Об этом рассказал вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Ограничения в работе 11 аэропортов на юге России продолжают действовать. Об этом сообщил Минтранс.

За срыв гособоронзаказа может применяться новая уголовная статья. Об этом напомнил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.