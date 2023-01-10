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Новости

10 января, 18:15

Политика

Новости часа: первый пролет левой автомобильной части Крымского моста установлен

Новости часа: первый пролет левой автомобильной части Крымского моста установлен

Новости часа: МЧС сообщило о последствиях пожара на улице Добролюбова

Городской трафик восстановится к 15 января – ЦОДД

Новости часа: Собянин заявил, что темпы реновации в ближайшие 3 года возрастут вдвое

Открытие МЦД-3 и МЦД-4 в столице состоится в 2023 году

Самолет Azur Air приземлился в аэропорту индийского штата Гоа

Участок МЦД-5 частично пройдет под центром Москвы – Бочкарев

Самолет Azur Air вылетел из Гуджарата в Гоа после досмотра

Новости часа: РФ не будет работать с трейдерами, использующими потолок цен на нефть

Новости часа: туристы из РФ, застрявшие в Джамнагаре из-за "минирования", вылетели в Гоа

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Установка первого пролета левой автомобильной части Крымского моста завершена. Об этом рассказал вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Ограничения в работе 11 аэропортов на юге России продолжают действовать. Об этом сообщил Минтранс.

За срыв гособоронзаказа может применяться новая уголовная статья. Об этом напомнил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

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транспортрегионыполитикавидеоАлина Гилева
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