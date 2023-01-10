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Транспорт

Участок МЦД-5 частично пройдет под центром Москвы – Бочкарев

Участок МЦД-5 частично пройдет под центром Москвы – Бочкарев

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Участок пятого Московского центрального диаметра частично пройдет под центром Москвы. Об этом рассказал заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. По его словам, это будет первый в мире подземный железнодорожный тоннель.

Кроме того, будущий МЦД-5 соединит Ярославское и Павелецкое направления – это 72 километра маршрута и 33 станции. На восьми платформах будут пересадки на метро, МЦК и железную дорогу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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