Участок МЦД-5 частично пройдет под центром Москвы – Бочкарев

Участок пятого Московского центрального диаметра частично пройдет под центром Москвы. Об этом рассказал заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. По его словам, это будет первый в мире подземный железнодорожный тоннель.

Кроме того, будущий МЦД-5 соединит Ярославское и Павелецкое направления – это 72 километра маршрута и 33 станции. На восьми платформах будут пересадки на метро, МЦК и железную дорогу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.