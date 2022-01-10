Акцию "Время ранних" в столичном метро продлили до 31 марта. Благодаря этому проекту утренние поездки по Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях метро вне часов пик дешевле до 50%.

Акцию запустили в ноябре 2020 года, за это время в вагонах на фиолетовой линии стало свободнее на 7%. Также разгрузились станции "Китай-город", "Выхино", "Полежаевская".

Каждый день скидками пользуются около 100 тысяч пассажиров, а почти 6 тысяч человек изменили время ежедневных поездок на внепиковое время.

Кроме того, на три месяца продлили и акцию "До вокзала" на Казанском направлении Московской железной дороги. Жители Подмосковья могут не пересаживаться на станции метро "Выхино", а выбирать пересадки ближе к центру города – билет до платформ Сортировочная, Электрозаводская и Казанского вокзала стоит столько же, сколько и до станции Выхино.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.