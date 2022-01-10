Движение грузовиков и автобусов ограничили в Уфе

На Уфу один за другим обрушиваются снегопады. Местные коммунальщики работают на пределе возможностей. Для того, чтобы предотвратить аварии, на трассах ограничили движение грузовиков и автобусов.

Например, закрыли трассу М-5 в горных районах Челябинской области на границе с Башкирией. Но массовых аварий избежать не удалось.

Снежным финал новогодних каникул получился и в Тверской области: регион накрыл атмосферный фронт. Теплый влажный средиземноморский воздух столкнулся с континентальным холодом. Это и породило снежные тучи.

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