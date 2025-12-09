Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 декабря, 07:45

Транспорт

В России хотят ввести топливные карты для многодетных семей

В России хотят ввести топливные карты для многодетных семей

Выплаты компенсаций по ОСАГО изменятся в России

Рейд "Пешеходный переход" проведут в Москве 9 декабря

Новые дорожные знаки появятся в Москве с 1 января

Сервис Russpass создал подборку достопримечательностей для столичного трамвайного диаметра

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 8 декабря

Станции "Тропарево" Сокольнической линии метро исполнилось 11 лет

СМИ сообщили от отравлении пассажиров на авиарейсе Шанхай – Москва

"Вопрос спорный": в России предложили конфисковывать авто за пьяное вождение

"Деньги 24": Центробанк расширит тарифный коридор по ОСАГО с 9 декабря

В России хотят ввести топливные карты для многодетных семей. В Минэнерго заявили, что некоторые компании согласны с такой инициативой, а другие говорят о сложностях в предоставлении таких карт.

Бизнес опасается, что есть риск их недобросовестного использования. Также компаниям придется нанимать дополнительных сотрудников, которые будут работать на заправке с многодетными семьями, и пересмотреть бюджеты и источники покрытия издержек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортавтовидеоДарья ЕрмаковаДмитрий Найда

Как выбрать натуральную ель на Новый год?

Живую ель не стоит покупать задолго до Нового года – это поможет избежать наценок

При выборе нужно ориентироваться на официальные базары и проверять законность спила

Читать
закрыть

Нужен ли в России запрет на использование детьми соцсетей?

Использование соцсетей более двух часов в день может негативно повлиять на психику ребенка

Дети в соцсетях больше всех уязвимы перед злоумышленниками

Читать
закрыть

Нужно ли усиливать господдержку при аренде жилья в РФ?

Эксперты уверены: меру сложно реализовать в условиях дефицита бюджета

Введение таких мер может создать почву для злоупотреблений

Читать
закрыть

Пострадает ли урожай 2026 года от дефицита осадков зимой?

Для опытных дачников бесснежная погода в начале зимы – это "не аномалия, а ценный подарок"

Эксперты уверены: посадки из-за отсутствия снега не пострадают

Читать
закрыть

Как поддержать здоровье и сон в сезон короткого светового дня?

После пробуждения стоит включать яркий белый или голубой свет

Важно чаще выходить на улицу в светлое время суток

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить на горнолыжном отдыхе в РФ в Новый год?

Лучшие предложения по ценам доступны по акциям раннего бронирования

Для экономии стоит путешествовать на личном автомобиле

Читать
закрыть

Зачем в РФ хотят разрешить выплачивать алименты продуктами и одеждой?

Основная цель алиментов – обеспечение интересов ребенка

В Госдуме уверены: мера актуальна в ситуациях конфликта между бывшими супругами

Читать
закрыть

Что известно о проведении военных сборов в РФ в 2026 году?

Путин подписал указ о призыве граждан, пребывающих в запасе, на военные сборы

Сборы представляют собой занятия для восстановления навыков по воинской специальности

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика