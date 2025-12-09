В России хотят ввести топливные карты для многодетных семей. В Минэнерго заявили, что некоторые компании согласны с такой инициативой, а другие говорят о сложностях в предоставлении таких карт.

Бизнес опасается, что есть риск их недобросовестного использования. Также компаниям придется нанимать дополнительных сотрудников, которые будут работать на заправке с многодетными семьями, и пересмотреть бюджеты и источники покрытия издержек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.