На Бирюлевской линии метро готовятся к строительству станции "ЗИЛ"

На Бирюлевской линии метро готовятся к строительству первой станции – "ЗИЛ". Как рассказал заммэра Владимир Ефимов, сейчас из зоны работ выносят инженерные сети, устанавливают ограждающие конструкции котлована.

Это будет станция мелкого заложения островного типа с платформой посередине и путями по бокам. Станция "ЗИЛ" расположится на пресечении проспекта Лихачева с улицей Братьев Рябушинских.

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