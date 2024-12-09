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09 декабря, 16:45

Транспорт

На Бирюлевской линии метро готовятся к строительству станции "ЗИЛ"

На Бирюлевской линии метро готовятся к строительству станции "ЗИЛ"

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На Бирюлевской линии метро готовятся к строительству первой станции – "ЗИЛ". Как рассказал заммэра Владимир Ефимов, сейчас из зоны работ выносят инженерные сети, устанавливают ограждающие конструкции котлована.

Это будет станция мелкого заложения островного типа с платформой посередине и путями по бокам. Станция "ЗИЛ" расположится на пресечении проспекта Лихачева с улицей Братьев Рябушинских.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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