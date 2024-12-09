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09 декабря, 10:45

Транспорт

ЦОДД рассказал о транспортной ситуации в Москве 9 декабря

ЦОДД рассказал о транспортной ситуации в Москве 9 декабря

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Наиболее плотное движение в Москве фиксируется на Ярославском, Ленинградском и Дмитровском шоссе в сторону центра, сообщил главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Андрей Топс. Общая интенсивность трафика составляет 5 баллов.

В вечерний разъезд ожидаются затруднения по направлению в область на радиальных трассах. Осложнить движение могут строительные работы на 1-м Дмитровском путепроводе, а также аварии на магистралях при выезде из города.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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