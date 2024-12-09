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Новости

Новости

09 декабря, 09:30

Транспорт

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 9 декабря

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 9 декабря

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Наиболее плотное движение в Москве фиксируется на Ярославском, Ленинградском и Дмитровском шоссе в сторону центра, сообщил главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Андрей Топс. Общая интенсивность трафика составляет 5 баллов.

Днем локальные затруднения ожидаются на местах ремонтных работ на МКАД в районе Химкинского моста, а также в центральной части города в пределах Садового кольца. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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