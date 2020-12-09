Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 декабря, 14:30

Транспорт

Новости Московского транспорта

Новости Московского транспорта

Новости градостроительного комплекса Москвы

"Мой район. Новости": жители Коммунарки тратят меньше времени благодаря станции "Потапово"

Новости часа: в этом году в СВАО благоустроили пять крупных общественных пространств

"Это Москва. Транспорт": метро 2020-х

40 вокзалов МЦД построят в Москве по единому стандарту

"Это Москва. Строительство": как менялись гаражи москвичей на протяжении веков

На МЦД планируют открыть 40 городских вокзалов

В ЦОДД рассказали о трафике на столичных дорогах 6 декабря

Столичный Дептранс рассказал о ситуации на дорогах 6 декабря

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

В СВАО введут новый способ организации движения наземного транспорта – обособленную выделенную полосу в крайнем левом ряду. Первый коридор для общественного транспорта пройдет по улицам Череповецкой, Широкой и Лескова. Благодаря проекту скоростной наземный транспорт свяжет станции метро и МЦД "Алтуфьево", "Медведково", "Лианозово" и платформу "Лось".

"Москва уже много лет входит в топ-3 самых безопасных субъектов России. Такой результат стал возможен благодаря труду сотрудников ЦОДД, а также слаженной работе с ГАИ и другими органами власти. Важную роль играет повышение культуры вождения среди самих москвичей. Продолжаем делать движение в городе безопаснее по задаче мэра Москвы Сергея Собянина", – рассказал заммэра Максим Ликсутов.

Почти 110 тысяч раз пассажиры воспользовались причалом Парк Фили – это вторая по востребованности остановка на 1-м маршруте. До 30 апреля остановка Парк Фили будет недоступна в связи с капитальным ремонтом Филевской набережной и городского причала.

Читайте также
транспортгороддорогивидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика