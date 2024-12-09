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09 декабря, 14:30

Транспорт

Новости градостроительного комплекса Москвы

Новости градостроительного комплекса Москвы

"Мой район. Новости": жители Коммунарки тратят меньше времени благодаря станции "Потапово"

Новости часа: в этом году в СВАО благоустроили пять крупных общественных пространств

"Это Москва. Транспорт": метро 2020-х

40 вокзалов МЦД построят в Москве по единому стандарту

"Это Москва. Строительство": как менялись гаражи москвичей на протяжении веков

На МЦД планируют открыть 40 городских вокзалов

В ЦОДД рассказали о трафике на столичных дорогах 6 декабря

Столичный Дептранс рассказал о ситуации на дорогах 6 декабря

Опоздавшие на авиарейс пассажиры теперь смогут оставить себе обратный билет

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

Открыт путепровод через пути МЦД-1 в районе станции Бескудниково, сообщил Сергей Собянин. Новый путепровод связал улицы 800-летия Москвы и Инженерную, создав сообщение между Северным и Северо-Восточным округами.

"Программа "1 рубль за квадратный метр в год" действует в столице для образовательных учреждений уже 11 лет. Благодаря ей жители Москвы могут выбрать частный детский сад или школу, которые соответствуют их потребностям, а предприниматели – развивать свой бизнес. Сейчас инвесторы арендуют 29 зданий и помещений общей площадью 42,5 тысячи квадратных метров для 6 школ и 23 детских садов", – рассказал заммэра Владимир Ефимов.

Проходка второго тоннеля между станциями "Народное Ополчение" и "Бульвар Генерала Карбышева" выполнена на три четверти. Строительство перегона на Рублево-Архангельской линии метро выполняют тоннелепроходческие щиты "Натали" и "Виктория".

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