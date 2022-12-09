МСД станет платным для автомобилей с 2 января

Московский скоростной диаметр с 2 января станет платным для машин из других регионов. Эта мера, как ожидается, снизит приток транзитных машин на МСД на 50 тысяч. За сквозной проезд нужно будет заплатить 950 рублей, но если водитель остановится в пределах МКАД более чем на два часа или, к примеру, останется в Подмосковье в гостинице на ночь, то такая поездка транзитной не считается.

Движение на МСД – безбарьерное, то есть считывать номерные знаки и начислять плату за проезд будет автоматика. Что делать жителям Москвы или Подмосковья, у которых есть машины с номерами другого региона?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.