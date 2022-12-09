Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

07:15

Транспорт

МСД станет платным для автомобилей с 2 января

МСД станет платным для автомобилей с 2 января

Столичный трафик в вечерний час пик составил 9 баллов

ЦППК провела акцию с бесплатными горячими напитками для пассажиров электропоездов

В Балашихе пожаловались на проблемы с общественным транспортом

В ЦОДД оценили московский трафик в 8 баллов

Новости часа: Дептранс предупредил о заторах в столице в вечерний час пик

Москвичей предупредили о 10-балльных заторах в вечерний час пик

Москвичам рассказали о дорожной обстановке в городе

Новости часа: ВС РФ ведут наступление на краснолиманском направлении

В ЦОДД оценили московский трафик в 7 баллов

Московский скоростной диаметр с 2 января станет платным для машин из других регионов. Эта мера, как ожидается, снизит приток транзитных машин на МСД на 50 тысяч. За сквозной проезд нужно будет заплатить 950 рублей, но если водитель остановится в пределах МКАД более чем на два часа или, к примеру, останется в Подмосковье в гостинице на ночь, то такая поездка транзитной не считается.

Движение на МСД – безбарьерное, то есть считывать номерные знаки и начислять плату за проезд будет автоматика. Что делать жителям Москвы или Подмосковья, у которых есть машины с номерами другого региона?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортвидеоНикита ПименовАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика