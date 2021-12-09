Почти 85 тыс пассажиров воспользовались новыми станциями БКЛ с начала их работы

Всего за день новыми станциями Большой кольцевой линии (БКЛ) метро успели воспользоваться почти 85 тысяч пассажиров.

Участок БКЛ от "Каховской" до "Мнёвников" открыли 7 декабря. Это самый масштабный запуск в истории столичной подземки.

Всего на новом участке десять станций, а его протяженность составила 20 километров. Участок связан с семью линиями метро и двумя станциями МЦД. Благодаря ему миллионы людей теперь смогут передвигаться по городу в разы быстрее. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.