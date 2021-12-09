Столичным водителям рекомендовали отложить поездки до 20:00

В Центре организации дорожного движения рекомендовали столичным водителям отложить вечерние поездки до 20:00. Об этом сообщается в телеграм-канале московского департамента транспорта.

"Вечером загруженность дорог может вырасти до 9 баллов. По прогнозам синоптиков, в ближайшее время ожидаются морозы до -15 градусов. На дорогах сильная гололедица, что затрудняет движение транспорта и влияет на трафик. Низкие скорости и ДТП также осложняют движение", – говорится в сообщении.

Основные заторы образуются в центральной части столицы. Из-за погоды водители едут медленнее и осторожнее. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.