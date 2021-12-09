Дублирование указателей на иностранные языки разгрузило вестибюли метро на 50%

Дублирование указателей на иностранные языки помогло разгрузить вестибюли двух станций подземки сразу на 50%. Об этом сообщили в пресс-службе столичного метрополитена. Речь о станциях "Лесопарковая" и "Прокшино". Также иностранцы стали реже обращаться к кассирам. Очереди уменьшились сразу на 40%.

Информационные надписи на таджикском и узбекском появились еще в сентябре. Сделано это для удобства мигрантов, которые едут в Сахарово. Там находится миграционный центр.

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