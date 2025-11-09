Форма поиска по сайту

09 ноября, 09:30

Ремонт платформ начнется на Ленинградском вокзале в Москве 13 ноября

С 13 ноября на Ленинградском вокзале начнется ремонт платформ. Прежний проход к поездам дальнего следования будет закрыт. Для пассажиров организуют альтернативный маршрут через временные павильоны досмотра, установленные со стороны Комсомольской площади и у вестибюля метро "Комсомольская".

Параллельно продолжается масштабная реконструкция самого здания вокзала. Исторический фасад сохранят, а внутреннее пространство модернизируют. Над платформами появятся новые навесы с подогревом, а в здании установят современные информационные системы.

Егор БедуляДиана Жукова

