Ремонт платформ начнется на Ленинградском вокзале в Москве 13 ноября

С 13 ноября на Ленинградском вокзале начнется ремонт платформ. Прежний проход к поездам дальнего следования будет закрыт. Для пассажиров организуют альтернативный маршрут через временные павильоны досмотра, установленные со стороны Комсомольской площади и у вестибюля метро "Комсомольская".

Параллельно продолжается масштабная реконструкция самого здания вокзала. Исторический фасад сохранят, а внутреннее пространство модернизируют. Над платформами появятся новые навесы с подогревом, а в здании установят современные информационные системы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.