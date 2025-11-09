В Большом Николоворобинском переулке изменят схему движения с 22 ноября по 22 декабря

С 22 ноября по 22 декабря в Большом Николоворобинском переулке в Москве изменится схема движения. На участке от дома № 10 до пересечения с Тессинским переулком будет введено одностороннее движение. Остальная часть переулка сохранит прежнюю двустороннюю схему.

Попасть в переулок можно будет со стороны улицы Воронцово Поле. Проехать этот участок можно через Серебряническую набережную, Яузскую улицу и Яузский бульвар. Водителям советуют быть внимательными к новым дорожным знакам и заранее планировать маршруты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.