Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 ноября, 09:15

Транспорт

Строительство первого участка Бирюлевской линии метро планируют закончить к 2028 году

Строительство первого участка Бирюлевской линии метро планируют закончить к 2028 году

Поезд Деда Мороза прибыл в Москву

Новости регионов: сильная метель накрыла Новосибирск

Транспортная прокуратура проводит проверку после возгорания на речном трамвае

Новости Москвы: школа на 1 000 учеников строится в Алтуфьевском районе

Пригородные маршруты от станции метро "Крылатское" запустили из Москвы в Барвиху

Два новых пригородных маршрута запустили в Москве

Новые пригородные автобусы будут курсировать между Москвой и Одинцовским городским округом

Столичные автобусы начали курсировать между Москвой и Одинцовским округом

Собянин: новая эстакада на шоссе Энтузиастов разгрузит перекресток

Первый участок Бирюлевской линии метро планируют завершить к 2028 году. Станция "Кленовый бульвар", которая войдет в ее состав, будет иметь уникальный дизайн с арками, отсылающими к белокаменным церквям музея-заповедника "Коломенское". Интерьер украсят изображениями кленовых листьев разных цветов.

Станция расположится на Кленовом бульваре и будет иметь два вестибюля, один из которых предназначен для пересадки на Большую кольцевую линию. Строительство первого тоннеля линии уже ведется, включая участок под руслом Москвы-реки. Новая ветка свяжет несколько районов на юге столицы и вдвое сократит время пути из Бирюлева в центр города.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортметрогородвидеоЕгор БедуляАнастасия Тареева

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика