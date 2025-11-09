Строительство первого участка Бирюлевской линии метро планируют закончить к 2028 году

Первый участок Бирюлевской линии метро планируют завершить к 2028 году. Станция "Кленовый бульвар", которая войдет в ее состав, будет иметь уникальный дизайн с арками, отсылающими к белокаменным церквям музея-заповедника "Коломенское". Интерьер украсят изображениями кленовых листьев разных цветов.

Станция расположится на Кленовом бульваре и будет иметь два вестибюля, один из которых предназначен для пересадки на Большую кольцевую линию. Строительство первого тоннеля линии уже ведется, включая участок под руслом Москвы-реки. Новая ветка свяжет несколько районов на юге столицы и вдвое сократит время пути из Бирюлева в центр города.

