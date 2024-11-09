Новости регионов: во Владивостоке из-за погодных условий образовались пробки на дорогах

На фоне снегопада и гололедицы на дорогах Владивостока образовались серьезные пробки. Машины сталкиваются на мостах, эстакадах и пригородных трассах. К настоящему моменту повреждения получили десятки автомобилей. Некоторым водителям потребовалась медицинская помощь.

Непростая дорожная ситуация сложилась и в Амурской области. На автозаправках появились очереди за бензином. Водители ждут по несколько часов, но топлива для всех хватает. Так, в городе Тында бензин остался только в одной сети АЗС.

Между тем в Тюмени открыли пятый термальный сезон. Фестиваль, посвященный этому событию, продлится месяц, в нем примут участие 11 термальных комплексов и санаториев.

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