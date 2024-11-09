09 ноября, 09:15Транспорт
Расписание движения поездов изменилось на МЦД-2
Расписание движения поездов изменилось на МЦД-2. Интервалы движения частично увеличены до 1 часа 20 минут. Часть рейсов следует укороченными маршрутами.
Для поездок в центр пассажирам стоит доехать до станции Красный Строитель и пересесть на поезд в обратную сторону. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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