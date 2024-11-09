Расписание движения поездов изменилось на МЦД-2. Интервалы движения частично увеличены до 1 часа 20 минут. Часть рейсов следует укороченными маршрутами.

Для поездок в центр пассажирам стоит доехать до станции Красный Строитель и пересесть на поезд в обратную сторону. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

