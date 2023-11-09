Авиакомпании хотят создать единый черный список пассажиров в РФ

Российские авиакомпании предлагают усилить меры против дебоширов и создать единый черный список пассажиров. Дело в том, что воздушный кодекс РФ позволяет отдельной авиакомпании внести дебошира в черный список и больше не продавать ему билеты на свои рейсы.

Однако у дебоширов есть альтернативы – они могут оформить билеты в другой компании. В связи с этим авиаперевозчики направили предложение в Минтранс создать единый черный список пассажиров.



Как еще российские перевозчики намерены бороться с авиадебоширами? Как обеспечивают спокойствие на борту в других странах? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.