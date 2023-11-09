Российские авиакомпании хотят создать единый черный список пассажиров

В столичных аэропортах могут перестать обслуживать пассажиров, которые испортили полет попутчикам. Создать единый черный список решили авиаперевозчики и уже отправили предложение в Минтранс.

Для утверждения новых правил потребуется внести соответствующие изменения в Воздушный кодекс и КоАП. Какие последствия влечет попадание в такой список? И за что именно будут наказывать?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.