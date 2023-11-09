Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 ноября, 15:00

Транспорт

Российские авиакомпании хотят создать единый черный список пассажиров

Российские авиакомпании хотят создать единый черный список пассажиров

Новые электрические судна прибыли в столицу для регулярных речных перевозок

Поезд Деда Мороза вошел в Книгу рекордов России за самый протяженный маршрут

Новости часа: Собянин рассказал о технологичных разработках московских компаний

Четыре электрических судна прибыли в Москву для регулярных речных перевозок

Новости часа: московская компания разработала устройство для спутниковой связи

Авиакомпании РФ хотят создать единый черный список пассажиров

Новости часа: двухпутные тоннели на БКЛ попали в Книгу рекордов России

Четыре электросудна прибыли в Москву для работы на речных маршрутах

Рейды на железнодорожных переездах проведут в столичном регионе до 20 ноября

В столичных аэропортах могут перестать обслуживать пассажиров, которые испортили полет попутчикам. Создать единый черный список решили авиаперевозчики и уже отправили предложение в Минтранс.

Для утверждения новых правил потребуется внести соответствующие изменения в Воздушный кодекс и КоАП. Какие последствия влечет попадание в такой список? И за что именно будут наказывать?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортвидеоКсения ЧепенкоАлена Касаткина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика