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09 ноября, 07:45

Транспорт

В РФ предложили создать единый черный список пассажиров

В РФ предложили создать единый черный список пассажиров

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Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта предложила создать единый черный список граждан, нарушающих правила поведения на борту. В него могут начать включать, в том числе, за курение и мелкое хулиганство на борту. Об этом пишет "Коммерсант", ссылаясь на пресс-службу компании.

Для утверждения новых правил потребуется внести соответствующие изменения в Воздушный кодекс и КоАП. Какие последствия влечет попадание в такой список? И за что именно будут наказывать?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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