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09 ноября, 14:30

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Новости Московского транспорта

Новости Московского транспорта

Эксперты сообщили о новой схеме транспортных маршрутов до автовокзалов столицы

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Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

В следующем году на Замоскворецкой линии столичного метро могут начать курсировать самые современные поезда. Машинисты этой линии уже обучаются управлению инновационными составами "Москва-2020".

"В прошлом году по просьбам пассажиров мы упростили покупку льготных абонементов. Купить и записать абонементы можно в любой день. Подобные решения позволяют сократить очереди в касса, особенно это важно в начале учебного года. Задачу сделать билетную систему удобной, а тарифы выгодными для обучающихся поставил мэр Москвы Сергей Собянин. Так, в столице стоимость проезда для студентов и школьников самая доступная среди крупных городов России", – отметил заммэра столицы Максим Ликсутов.

В столице заработали пять новых выделенных полос, которые ускорят движение 17 маршрутов городского транспорта. Выделенные полосы теперь есть на улицах Академика Скрябина, Новаторов и Юности (ЗелАО).

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