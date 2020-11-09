Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

В следующем году на Замоскворецкой линии столичного метро могут начать курсировать самые современные поезда. Машинисты этой линии уже обучаются управлению инновационными составами "Москва-2020".

"В прошлом году по просьбам пассажиров мы упростили покупку льготных абонементов. Купить и записать абонементы можно в любой день. Подобные решения позволяют сократить очереди в касса, особенно это важно в начале учебного года. Задачу сделать билетную систему удобной, а тарифы выгодными для обучающихся поставил мэр Москвы Сергей Собянин. Так, в столице стоимость проезда для студентов и школьников самая доступная среди крупных городов России", – отметил заммэра столицы Максим Ликсутов.

В столице заработали пять новых выделенных полос, которые ускорят движение 17 маршрутов городского транспорта. Выделенные полосы теперь есть на улицах Академика Скрябина, Новаторов и Юности (ЗелАО).