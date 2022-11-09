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Транспорт

Семь станций БКЛ в Москве обеспечили электроэнергией с резервом

Семь станций БКЛ в Москве обеспечили электроэнергией с резервом

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Семь новых станций Большой кольцевой линии подключили к электросетям. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. К станциям проложили кабели протяженностью около 40 километров.

Это сети с высокой энергоэффективностью. Подключены станции "Печатники", "Текстильщики", "Нагатинский Затон", "Кленовый бульвар", "Марьина Роща", "Рижская" и "Сокольники". Все строящиеся станции своевременно обеспечиваются всем необходимым оборудованием, несмотря на трудности с зарубежными поставками из-за санкций.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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