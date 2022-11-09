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11:15

Транспорт

Турция закрыла свое воздушное пространство для самолетов РФ с двойной регистрацией

Турция закрыла свое воздушное пространство для самолетов РФ с двойной регистрацией

"Утро": в ЦОДД оценили московский трафик в 5 баллов

"Утро": столичный трафик в утренние часы составил 5 баллов

"Утро": общая длина заторов в столице утром составила 109 километров

"Утро": затор образовался на шоссе Энтузиастов

"Утро": в ЦОДД оценили московский трафик в 5 баллов

"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 4 балла

"Утро": специалисты ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 3 балла

Турция запретила пролет самолетов из РФ с двойной регистрацией

"Утро": в ЦОДД оценили московский трафик в 2 балла

Турция запретила полеты российских самолетов с двойной регистрацией в своем воздушном пространстве. Из-за этого перелеты в Египет займут на 30 минут больше.

В Минтрансе РФ назвали данное решение дискриминацией и решили вести переговоры с турецкими властями. Однако пока решение не пересмотрели.

Что такое двойная регистрация самолетов? И как все это сказывается на стоимости билетов? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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