Турция закрыла свое воздушное пространство для самолетов РФ с двойной регистрацией

Турция запретила полеты российских самолетов с двойной регистрацией в своем воздушном пространстве. Из-за этого перелеты в Египет займут на 30 минут больше.

В Минтрансе РФ назвали данное решение дискриминацией и решили вести переговоры с турецкими властями. Однако пока решение не пересмотрели.

Что такое двойная регистрация самолетов? И как все это сказывается на стоимости билетов? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.