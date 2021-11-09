Тематический поезд "Дальневосточный экспресс" запустили в столичном метро

В столичной подземке появился новый поезд. Во вторник, 9 ноября, на Арбатско-Покровской линии запустили "Дальневосточный экспресс". Вагоны в нем тематические.

Внутри можно узнать о программе "Дальневосточный гектар", географии регионов, местной кухне, учебе и работе, а также все о туризме на Дальнем Востоке.

Ранее в этом году на разных линиях столичного метро появились составы, посвященные безопасности детей, современному искусству и футболу, а также внутреннему туризму. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.