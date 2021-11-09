Москвичам предложили отгадать станцию на Калужско-Рижской линии

Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Метрополетел". В ней коптер летает над станциями метро и в вестибюлях.

Москвичам предложили отгадать станцию метро на Калужско-Рижской линии. Пассажиров она принимает с 1974 года. На одном конце вестибюля находятся эскалаторы, а на другом – общая лестница.

Станция эта мелкого заложения. На платформе 52 колонны с отделкой из белого мрамора. Стены – в светло-кремовой плитке с металлическими вставками, изображения на них – по мотивам русских народных сказок.

Первые правильно угадавшие название получат призы. Ответы просят присылать в WhatsApp по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.