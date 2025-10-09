Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 октября, 23:15

Транспорт

Еженедельные экскурсии на электросудах будут запущены в Москве с 11 октября

Еженедельные экскурсии на электросудах будут запущены в Москве с 11 октября

Новости регионов: челябинских школьников сняли с поезда в Самаре из-за кишечной инфекции

Новости Москвы: вторые вестибюльные двери начали устанавливать на зиму в столичном метро

Собянин: Москва поддержит инвесторов, развивающих электрозарядные станции

Новости регионов: авиарейсы отменили из-за метелей в Северо-Курильске

На речных маршрутах Москвы зафиксировали прирост пассажиров

Пассажиры совершили свыше 1 млн поездок на речных маршрутах в Москве с начала года

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 9 октября

Более 100 чемоданов не загрузили в самолет в аэропорту тунисского Монастира

Количество поездок на речном транспорте Москвы выросло на 20%

Экскурсии на речных электросудах в Москве теперь станут регулярными. С 11 октября они будут проводиться каждые выходные на двух маршрутах: по субботам в 10:30 на маршруте ЗИЛ – Печатники, а по воскресеньям в 10:30 на маршруте Новоспасский – ЗИЛ.

Кроме того, выросло в 2025 году и количество поездок на речных электросудах. В настоящее время работает три регулярных маршрута. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортгородвидеоЕкатерина ЕфимцеваАнастасия Тареева

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика