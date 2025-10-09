Еженедельные экскурсии на электросудах будут запущены в Москве с 11 октября

Экскурсии на речных электросудах в Москве теперь станут регулярными. С 11 октября они будут проводиться каждые выходные на двух маршрутах: по субботам в 10:30 на маршруте ЗИЛ – Печатники, а по воскресеньям в 10:30 на маршруте Новоспасский – ЗИЛ.

Кроме того, выросло в 2025 году и количество поездок на речных электросудах. В настоящее время работает три регулярных маршрута. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

