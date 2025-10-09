Форма поиска по сайту

09 октября, 18:15

Транспорт

Новости Москвы: вторые вестибюльные двери начали устанавливать на зиму в столичном метро

Московский метрополитен начали готовить к зимнему сезону. На входах в вестибюли подземки устанавливают вторые двери. Всего их 6 тысяч. Такие барьеры помогут свести к минимуму сквозняки. На зимний режим также переведут вентиляцию в тоннелях и климатические установки в новых вагонах. Все это поможет поддерживать комфортную температуру при похолодании.

На юге Москвы завершили благоустройство Даниловской и Павелецкой набережных. Там расширили тротуары и обустроили велодорожки. Чтобы потоки пешеходов и велосипедистов не пересекались, на асфальте нанесли разметку. Также по пути обустроили уютные зоны отдыха со скамейками. Обе набережные станут частью нового пешеходного маршрута вдоль Москвы-реки.

